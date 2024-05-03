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Siirt'te ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

SİİRT - Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

İlçeye bağlı Atabağı beldesinde saat 15.00 sıralarında aniden bastıran dolu yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Ceviz büyüklüğünde yağan şiddetli dolu yaklaşık 10 dakika sürdü. Dolu yağışından dolayı bölgede ekili olan bahçeler zarar gördü. Dolu yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı.