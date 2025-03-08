Siirt'te Çocuklara Tekne Orucu Etkinliği

Siirt'te, çocuklara ramazan ayının önemini anlatmak ve oruç tutmaya alıştırmak amacıyla "tekne orucu" etkinliği düzenlendi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Siirt Şubesince Siirt Üniversitesi merkez kampüsü bahçesinde düzenlenen programa çok sayıda anne ve baba çocuklarıyla katıldı.

Siirt Genç İHH Başkanı Ayşenur Akkoyun, bolluk ve bereket ayı olan ramazanda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Her yıl çocuklara yönelik düzenledikleri "tekne orucu" geleneğine bu yıl da yoğun bir katılım sağlandığını belirten Akkoyun, "Anne ve babalar çocuklarının elinden tutarak etkinliğe getirdi. Amacımız çocukları oruç konusunda bilinçlendirmek ve ramazanın güzelliğini yaşatmaktır. Bu yıl da yoğun bir katılım yaşandı. Etkinlikte oyunlar oynadık öğle ezanıyla çocuklar iftarları açtı. Katılımdan dolayı herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Akkoyun, tekne orucu geleneğiyle çocukların ramazan heyecanını hissettiklerini ve oruç tutma alışkanlığı kazandıklarını ifade etti.???????

Etkinliğe katılan çocuklardan Bedrettin Demir de emeği geçenlere teşekkür ederek, programda oyunlar oynayıp iftar açmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.