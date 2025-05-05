Siirt'te Düğün Konvoyuna Polis Müdahalesi

SİİRT'te polis ekipleri, şikayetler üzerine korna ve müzik sesleriyle çevreyi rahatsız eden düğün konvoyunu durdurup, araç sahiplerini uyardı.

Veysel Karani Mahallesi çevre yolu çıkışında polis ekipleri, gelen şikayetler üzerine korna ve müzik sesleriyle çevreyi rahatsız eden düğün konvoyunu durdurdu. Ekipler, konvoydakilere çevreyi rahatsız etmemeleri yönünde uyarılar yaparak, gelin ve damada mutluluklar diledi. Konvoy, yapılan uyarıların ardından yoluna devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,