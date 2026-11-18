Siirt'te polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği 'İnşa' ile yapılan aramada 6 kilo esrar ele geçirildi, 1'i yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde, narkotik dedektör köpeği 'İnşa'nın da katılımıyla arama yapıldı. Aramada, 6 kilo esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 1'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

Haber-kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,