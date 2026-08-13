Siirt'te Ev Yangını: Eşiyle Tartışan Kişi Evi Ateşe Verdi - Son Dakika
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Siirt'te Ev Yangını: Eşiyle Tartışan Kişi Evi Ateşe Verdi

Siirt\'te Ev Yangını: Eşiyle Tartışan Kişi Evi Ateşe Verdi
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Siirt'te bir kişi tartıştığı evi ateşe verdi. Yangın evin kullanılmaz hale gelmesine yol açtı.

SİİRT'te karısıyla tartışan kişi, yaşadıkları evi ateşe verdi. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, şüpheli ifade için emniyete götürüldü.

Olay, gece saatlerinde Batı Mahallesi 1913 Sokak'ta meydana geldi. Eşiyle tartışan kişi, yaşadığı evi ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. İsmi öğrenilemeyen şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Olaylar, Güncel, Siirt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te Ev Yangını: Eşiyle Tartışan Kişi Evi Ateşe Verdi - Son Dakika

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