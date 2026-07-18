Siirt\'te Fıstık Bahçesinde Yangın

Siirt'in Kurtalan ilçesinde fıstık bahçesi ile bir evin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Oyacık köyündeki fıstık bahçesi ile Yeni Mahalle'deki bir evin bahçesinde henüz bilinmeyen nedenlerle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.