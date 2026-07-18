Siirt'in Kurtalan ilçesinde fıstık bahçesi ile bir evin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Oyacık köyündeki fıstık bahçesi ile Yeni Mahalle'deki bir evin bahçesinde henüz bilinmeyen nedenlerle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Siirt'te Fıstık Bahçesinde Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?