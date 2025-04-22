Siirt'te Gezici Kütüphane Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Siirt'te Gezici Kütüphane Coşkusu

Siirt\'te Gezici Kütüphane Coşkusu

Siirt'te gezici kütüphane ile buluşan çocuklar, kitaplarla dolu keyifli etkinlikler yaşadı.

22.04.2025 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te köyde yaşayan çocuklar, ilk kez buluştukları gezici kütüphaneden ayrılmak istemedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce uzak köylerde kitaba erişmekte zorlanan çocuklara okuma imkanı sunmak için hayata geçirilen gezici kütüphane, Siirt'teki turunu sürdürüyor.

Farklı yaş gruplarına hitap eden Türk ve dünya edebiyatının önemli eserlerinden 2 binin üzerinde farklı kitabın bulunduğu kütüphane, haftanın 5 günü 10 noktada hizmet veriyor.

Kütüphanede kitaplarla buluşan öğrenciler, görevlilerin eşliğinde gerçekleştirilen masal okuma, boyama, film izleme ve sokak oyunları gibi etkinliklerle de eğlenceli zaman geçiriyor.

Gezici kütüphanenin bir durağı da muhtardan gelen talep üzerine Kurtalan ilçesinin Üçpınar köyü oldu.

İlk kez gezici kütüphaneyle buluşan çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.

Çok sayıda kitabı bir arada görme ve kitap okuma fırsatı bulan çocuklar, etkinliklerle keyifli zaman geçirdi.

Yaklaşık 2 saati bulan etkinlik sonunda çocuklar, gezici kütüphaneden ayrılmak istemedi.

"3 yılda 15 bin okuyucuya ulaştık"

İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, AA muhabirine, gezici kütüphanenin şu ana kadar 15 bin kişiye ulaştığını söyledi.

Kitapları çocukların ve gençlerin ayağına götürdüklerini belirten Tekin, "2022 yılında kurumumuz envanterine alınan gezici kütüphane, o günden bu yana hizmet sunmaktadır. Asıl amacı, kütüphaneye erişimi olmayan gençlerin ayağına kütüphane götürmektir. Gezici kütüphane kitap ödünç ve iadenin dışında zeka oyunları, sinema, bilgisayar ve internet hizmeti de sunmaktadır." dedi.

Belli program dahilinde tüm ilçe ve köyleri ziyaret etmeyi planladıklarını dile getiren Tekin, gittikleri her yerde gördükleri yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Yılda yaklaşık 5 bin öğrenciye ulaştıklarını ifade eden Tekin, dijital olarak her türlü materyalin aracın içinde mevcut olduğunu anlattı.

Tekin, "Gençlerimiz son zamanlarda tablet ve telefon bağımlısı oldu. Gençlerimizin bu ortamdan uzaklaşabilmesi için gezici araçla sosyal aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Akıl ve zeka oyunları, sinema gösterimleri ve kitap okuma etkinliği yaparak çocuklarımızın tablet ve telefondan çok kitapla kaynaşmalarını sağlıyoruz. 3 yılda 15 bin okuyucuya ulaştık. Bu sayıyı en az 30 bine çıkarıp gençlerimizin kitapla kaynaşmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Gezici kütüphanenin Kurtalan'ın Üçpınar köyüne ilk kez gittiğini belirten Tekin, çocukların ve gençlerin otobüsü sevinçle karşıladığını söyledi.

Çocukların ve gençlerin hem ödünç kitap aldığını hem de etkinliklere katıldığını anlatan Tekin, "Çocuklar otobüsün her hafta köylerine gitmesini istiyor. Çocuklarımızı kırmayacağız, elimizden geldiği kadar her hafta olmasa da 15 günde bir gidip köy okulundaki çocuklarımıza ulaşmaya çalışacağız. Gezici kütüphanemizle buluşan çocuklar ve gençler, o kadar sevdiler ki otobüsten çıkmak istemediler." ifadelerini kullandı.

"Programımız dışında gelen talepleri de karşılıksız bırakmıyoruz"

İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hasan Ok da köy muhtarının talebi üzerine "Üreten Kütüphaneler" temasıyla programa dahil ettikleri Üçpınar köyünde çocuklarla bir araya geldiklerini dile getirdi.

Ödünç kitap verdikleri çocuklarla farklı etkinlikler gerçekleştirip balon uçurduklarını belirten Ok, şunları kaydetti:

"Gezici kütüphanemiz modern şekilde donatılmış. İçinde 5 bilgisayar, yazıcı, etkinlikler için projeksiyon cihazı ve televizyonumuz da mevcut. Kitaplarımızı sürekli güncelliyoruz. Kent ve ilçe merkezlerine gelemeyen köy çocuklarımıza hizmet aracımızı götürüyoruz. Gidilecek lokasyonu belirlerken kütüphanesi olmayan bölgeleri seçiyoruz. Üçpınar köyü muhtarından da talep gelmişti. Programımız dışında gelen talepleri de karşılıksız bırakmıyoruz."

"Kitabın hayatlarına ne kadar dokunduğunun farkına varsınlar istedik"

Köy muhtarı Mahsum Keklik ise gezici kütüphaneyi sosyal medyada gördüğünü, talepte bulunması üzerine otobüsün köylerine geldiğini anlattı.

Gezici kütüphane hizmetinde emeği bulunan herkese teşekkür eden Keklik, çocukların ilk kez gezici kütüphaneyle buluştuğunu söyledi.

Keklik, köylerde yaşayan çocukların kitaplara ulaşmakta zorlandığını dile getirerek, "Çocuklar sosyal medya bağımlısı olmuş. Babaları işten eve geldi mi hemen telefonu kapıp oyun oynuyorlar. Biz de böyle bir etkinlikle, kitapla tanışsınlar istedik. Kitabın onların hayatına ne kadar dokunduğunun farkına varsınlar istedik." dedi.

Okul Müdürü Mehmet Çalış da gezici kütüphanenin çocuklarda farkındalık oluşturduğunu belirtti.

Öğrencilerden Melek Keklik, çok güzel etkinlik gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Hiç bu kadar güzel duygu yaşamamıştım. Otobüste hikaye kitapları okudum, sonra boyama yaptık." ifadelerini kullandı.

Helin ve Hazal Keklik de gezici kütüphane sayesinde hiç unutamayacakları güzel deneyim elde ettiklerini dile getirdi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Edebiyat, Kültür, Güncel, siirt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te Gezici Kütüphane Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden
Sansar Salvo’ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor Sansar Salvo'ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor
Trump, Papa Francis’in ölümü nedeniyle ABD’de yas ilan etti Trump, Papa Francis'in ölümü nedeniyle ABD'de yas ilan etti
ABD Başkanı Donald Trump’tan Powell’e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı ABD Başkanı Donald Trump'tan Powell'e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı
Kütahya Simav’da 4.3 büyüklüğünde deprem Kütahya Simav'da 4.3 büyüklüğünde deprem
2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar
Skandal video sonrası Mükremin Gezgin’e suç duyurusu Skandal video sonrası Mükremin Gezgin'e suç duyurusu
İYİ Parti’den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
İmamoğlu’ndan Almanya’daki yeni hükümete ’Eurofighter’ çağrısı İmamoğlu'ndan Almanya'daki yeni hükümete 'Eurofighter' çağrısı
Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu

16:35 Türkiye Kupası’nda ilk finalist belli oluyor İşte kritik maçın muhtemel 11’leri Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oluyor! İşte kritik maçın muhtemel 11'leri
16:04 IMF, Türk ekonomisine dair yeni tahminini duyurdu IMF, Türk ekonomisine dair yeni tahminini duyurdu
15:45 İşte Türkiye’de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek
14:46 TBMM’deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu
13:12 Devlet Bahçeli’den erken seçim iddiasına yanıt Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt
02:14 Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı
00:56 Astım hastası kadını öldüresiye dövdüler: “Beni öldü zannedip kaçtılar“ Astım hastası kadını öldüresiye dövdüler: "Beni öldü zannedip kaçtılar"
00:54 Fatih Terim Jorge Jesus’a boyun eğmedi Fatih Terim Jorge Jesus'a boyun eğmedi
00:15 Trump’ın FED Başkanı’na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı Trump'ın FED Başkanı'na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı
00:00 Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD koşulsuz ateşkes için bir araya geliyor Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD koşulsuz ateşkes için bir araya geliyor
23:48 İran’ın müzakeler için Trump’a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız İran'ın müzakeler için Trump'a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız
23:17 İsveç’te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler’i andılar İsveç'te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler'i andılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 17:10:28. #7.13#
SON DAKİKA: Siirt'te Gezici Kütüphane Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement