Siirt\'te gümrük kaçağı sigara ve metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

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Siirt'te gümrük kaçağı 3 bin paket sigara ile 491 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Siirt- Eruh kara yolunda şüphe üzerine durdurduğu araçta yaptığı aramada gümrük kaçağı 3 bin paket sigara ele geçirdi.

Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Baykan ilçesi Veyselkarani Beldesi uygulama noktasında durdurulan otobüste yapılan aramada ise 491 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ekiplerce M.E. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.