Siirt\'te Halı Saha Maçında Kalp Krizi

SİİRT'te halı sahada maç yaparken fenalaşan memur Nurettin Çiçek (37), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi üzerindeki bir halı sahada meydana geldi. Atatürk Anadolu Lisesi'nde memur olan Nurettin Çiçek, arkadaşlarıyla maç yaptığı sırada aniden fenalaşıp, yere yığıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çiçek, kurtarılamadı.

Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Çiçek'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Çiçek'in cenazesi, Halid bin Velid Camisi'nde kılınan namazın ardından Tillo ilçesine bağlı İkizbağlar köyünde defnedildi.