Siirt'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Siirt'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Siirt\'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Siirt'te düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı. Vali Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya'nın katıldığı açılışta, öğrenmenin hayatın her evresinde devam etmesi gerektiği vurgulandı. Sergide, kursiyerlerin el sanatları, giyim, ahşap boyama ve resim sanatı gibi birçok alandaki eserleri sergilendi.

04.06.2024 13:27
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Siirt'te "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla yıl sonu etkinlikleri gerçekleştirildi.

Vali Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle Halk Eğitimi Merkezi bahçesinde düzenlenen serginin açılışına katıldı.

Emeği geçenlere teşekkür eden Kızılkaya, öğrenmenin sadece okul yıllarında değil, hayatın her evresinde devam etmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmanın ardından halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi sunuldu.

Kızılkaya ve beraberindekiler daha sonra sergiyi gezdi, ürünleri inceledi.

Stantlarda kursiyerlerin yaptığı el sanatları, giyim, ahşap boyama, resim sanatı gibi birçok alandaki eserleri sergilendi.

Programa, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve kursiyerlerin yakınları katıldı.

Kaynak: AA

Siirt, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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