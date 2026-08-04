Siirt'te Hayvancılığa Su Desteği - Son Dakika
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Siirt'te Hayvancılığa Su Desteği

Siirt\'te Hayvancılığa Su Desteği
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Siirt'te mera projeleri ile besicilere su ve konfor sağlanıyor, hayvancılık destekleniyor.

Siirt'te yürütülen "Mera Islah ve Amenajman Projeleri" sayesinde besiciler konforlu şartlarda faaliyet yürütüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle geçen yıl başlatılan çalışmalar kapsamında Şirvan ilçesinin Durankaya köyü ile Pervari ilçesinin Çat köyünde hayvancılıkta altyapının güçlendirilmesine yönelik yatırımlar hayata geçirildi.

Durankaya köyünde mera alanında hayvanların su ihtiyacının kesintisiz karşılanabilmesi amacıyla 1 milyon 463 bin lira yatırımla sondaj kuyusu açılarak güneş enerjili su temin sistemi oluşturuldu, süt sağım yeri ile hayvanların sulanması için sıvatlar yapıldı, mera kullanım şartları iyileştirildi.

Çat köyünde de 1 milyon 956 bin lira yatırımla sondaj kuyusu ve güneş enerjili su temin sistemi kuruldu, süt sağım yeri, çoban barınağı ve sıvatlar yapıldı.

"Üreticilere daha konforlu bir yaşam alanı sağlamaya çalışıyoruz"

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi, AA muhabirine, Siirt'in tarım ve hayvancılık yönünden büyük potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Tarım ve hayvancılığın kentin en önemli ekonomik kaynaklarından biri olduğunu belirten Şanverdi, "Tarım ve hayvancılık ilimizin tabiri caizse dinamosu ve en önemli ekonomik kaynağı. Siirt küçükbaş hayvancılıkta yaklaşık 1 milyon 500 bin hayvan varlığıyla Türkiye'de 8. sırada, 500 bin keçi varlığıyla da 3. sırada yer almaktadır." diye konuştu.

Şanverdi, mera alanlarının verimli olmasının hayvancılığın gelişmesi açısından önemli olduğunu ifade ederek, "Mera Islah ve Amenajman Projeleri" kapsamında yapılan altyapı yatırımlarının bölgede üreticilerin yüzünü güldürdüğünü belirtti.

Hayvancılığı desteklemeye devam edeceklerini anlatan Şanverdi, "2022 yılında yaklaşık 22 bin hektar olan mera varlığımızı 2026 yılı haziran ayı itibarıyla yaklaşık 47 bin hektara ulaştırdık. Özellikle 2025 ve 2026 yılında yaptığımız çalışmalarla mera varlığımızı artırdık." dedi.

Şanverdi, projeler doğrultusunda su kaynaklarının artırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Meralar daha önce güvenlik ve sulama açısından sıkıntılıydı. Bakanlığımızın projeleri kapsamında köylerimizde, meramızda sondaj çalışması yaptık. Su hayattır. Meralarımızın daha katma değerli bir hale gelmesi, hayvanlarımızın daha iyi otlayabilmesi için geçen yıl sondaj kuyuları açtık. Üreticilerimiz daha önce kısa bir süre yaylada kaldıktan sonra daha uzak yerlere gidiyordu. Su kaynağıyla meralarımız daha verimli oldu. Üreticilerimiz 4-5 aydan fazla burada kalmaya başladılar. Bu projelerle verimimizi artırıyoruz, hayvancılık yapan çiftçilerimizin uzak yerlere gitmesini engelliyoruz. Sondajla beraber özellikle süt sağım yerleri, gölgelikler, çoban barınakları, çoban barınaklarının üzerindeki güneş panelleriyle üreticilere daha konforlu bir yaşam alanı sağlamaya çalışıyoruz."

"Eskiden su olmadığı için yaylada ancak bir ay kalabiliyorduk"

Çat köyü muhtarı ve hayvancılıkla uğraşan Mehmet Fırat da yapılan yatırımların köydeki hayvancılığa önemli katkı sağladığını belirtti.

Daha önce su sıkıntısı nedeniyle yaşanan sorunların yapılan sondaj çalışmasıyla giderildiğini anlatan Fırat, şunları söyledi:

"Dedelerimizin döneminden bu yana bu merayı kullanıyoruz. Daha önce içme suyumuz yoktu. Yağmur sularının biriktiği göletlerden hem biz hem de hayvanlarımız faydalanıyordu. Eskiden su olmadığı için yaylada ancak bir ay kalabiliyorduk. Şimdi ise 4-5 ay kalabiliyoruz. Burada yaklaşık 3 bin küçükbaş hayvan bulunuyor. Köyümüzde yaklaşık 300 hane var. Sondaj sayesinde hem insanların hem de hayvanlarımızın içme suyu ihtiyacı karşılandı. Sondajdan çıkan su İl Sağlık Müdürlüğünce analiz edildi ve kaliteli bir içme suyu olduğu belirlendi. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun."

Durankaya köyü muhtarı Sıtkı Cengiz de projelerle köyde hayvancılık altyapısının güçlendiğini belirtti.

Cengiz, 70 haneli köyün büyük kısmının geçim kaynağının hayvancılık olduğunu belirterek, "Yaklaşık 2 bin 500 küçükbaş ve 100'e yakın büyükbaş hayvanımız var. Daha önce su olmadığı için hayvanlarımız bu alana gelemiyordu. Köyümüzde sondaj çalışması yapıldı. Yapılan sondajla suya kavuştuk." dedi.

Köyde hayvancılıkla uğraşan Cafer Cengiz ise yapılan çalışmanın üreticilere büyük kolaylık sağladığını söyledi.

Daha önce bölgede su sıkıntısı yaşandığını anlatan Cengiz, "Su kaynakları yetersiz olduğu için hayvanlarımızı yaylaya götürmek zorunda kalıyorduk. Şimdi ise burada su var. Yapılan çalışmadan memnunuz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel, Güneş, Tarım, Siirt, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te Hayvancılığa Su Desteği - Son Dakika

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