Siirt'te Hemşireler Günü kutlandı.

Sağlık-Sen Siirt Şubesi üyeleri, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan hemşireleri ziyaret etti.

Hemşirelerin bu anlamlı gününü kutlayan sendika üyeleri, onlara karanfil dağıttı.

Sağlık-Sen Siirt Şube Başkanı Vesim Eviz, büyük bir özveriyle çalışan hemşirelerin her türlü takdiri hak ettiğini söyledi.