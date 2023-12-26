Siirt'te heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı

SİİRT - Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde aşırı yağışlardan ötürü heyelan meydana geldi.

Meydana gelen heyelan köy yolunu trafiğe kapatırken yol, Siirt İl Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından ulaşıma açıldı.

Şirvan ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde aşırı yağışlardan ötürü heyelanın meydana geldiğini belirten Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, yolun yaklaşık bir saatlik süren çalışma neticesinde ekipler tarafından ulaşıma açıldığını açıkladı.

Ekiplerin her hangi bir heyelan durumuna karşı hazır bekletildiği ifade edildi.