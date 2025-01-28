Siirt'te İnşaat Kazası: Beşir Nas'ı Kaybettik - Son Dakika
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Siirt'te İnşaat Kazası: Beşir Nas'ı Kaybettik

Siirt\'te İnşaat Kazası: Beşir Nas\'ı Kaybettik

Siirt'te inşaatında çalıştığı sırada 7. kattan düşerek hayatını kaybeden Beşir Nas, hastane morgundaki otopsinin ardından toprağa verildi. Beşir Nas'ın kardeşi de geçmişte aynı sebeple hayatını kaybetmişti.

28.01.2025 21:48  Güncelleme: 21:49
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TOPRAĞA VERİLDİ

Siirt'te çalıştığı inşaatın 7'nci katından asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden Beşir Nas'ın cenazesi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Şeyh Musa Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

KARDEŞİ DE İNŞAATTAN DÜŞEREK ÖLMÜŞ

Öte yandan Beşir Nas'ın, yine inşaattan düşerek ölen kardeşi Selahattin Nas ile aynı kaderi paylaştığı ortaya çıktı. Beşir Nas'ın 2012 yılında kardeşi Selahattin Nas ile birlikte Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı süren bir inşaatta çalışırken, iskele halatının kopması sonucu 10'uncu kattan düştüğü, olayda Selahattin Nas'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: DHA

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