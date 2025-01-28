Siirt\'te İnşaat Kazası: Beşir Nas\'ı Kaybettik

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TOPRAĞA VERİLDİ

Siirt'te çalıştığı inşaatın 7'nci katından asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden Beşir Nas'ın cenazesi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Şeyh Musa Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

KARDEŞİ DE İNŞAATTAN DÜŞEREK ÖLMÜŞ

Öte yandan Beşir Nas'ın, yine inşaattan düşerek ölen kardeşi Selahattin Nas ile aynı kaderi paylaştığı ortaya çıktı. Beşir Nas'ın 2012 yılında kardeşi Selahattin Nas ile birlikte Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı süren bir inşaatta çalışırken, iskele halatının kopması sonucu 10'uncu kattan düştüğü, olayda Selahattin Nas'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Akif ÖZALP/SİİRT,