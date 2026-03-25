Siirt'te IPARD III 2026 Çağrı Takvimi Açıklandı

Siirt'te, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından uygulanan IPARD III Programı kapsamında 2026 yılı çağrı takvimi açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, IPARD III Programı çerçevesinde 2026 yılı içerisinde çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar ve kırsal alanda kamu altyapı yatırımları destekleneceği bildirildi.

Program ile kapalı alanda bitkisel üretim, katma değerli ürünler ve zanaatkarlık faaliyetleri, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ve yenilenebilir enerji yatırımları gibi birçok alanda hibe desteği sağlanacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca süt hayvancılığı, besi hayvancılığı, kanatlı ve yumurta hayvancılığı ile süt, kırmızı et ve kanatlı eti işleme tesisleri, meyve ve sebze ürünlerinin depolanması, işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımlar da destek kapsamındadır. Bu desteklerle, ilimizde üretim kapasitesinin artırılması, işletmelerin rekabet gücünün artırılması, kırsal ekonominin güçlendirilmesi ve istihdamın geliştirilmesi hedeflenmektedir. Öte yandan, 'Kırsal Alanda Kamu Altyapı Yatırımları' tedbiri kapsamında ilk kaz kamu kurumları desteklenecek olup, IPARD III programı kapsamında yalnızca bir kez çağrıya çıkılacaktır. Köy idareleri, belde belediyeleri, ilçe belediyeleri, il belediyesi, il özel idaresi ve 5355 sayılı kanun kapsamındaki yerel yönetim birlikleri desteklenecek. Bu başlıkta kilit parke ve beton yol yapımı, içme suyu arıtma tesisleri, su depoları, pompa istasyonları, katı atık transfer istasyonları ile çöp kamyonları alımı ve güneş enerjisi sistemleri kurulumları desteklenecek yatırımlar arasında yer almaktadır. Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme tedbirinde nisan-mayıs, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması tedbirinde haziran-temmuz, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar başlığında temmuz-ağustos ve kırsal alanda kamu altyapı yatırımları tedbirinde ağustos-kasım aylarında çağrıya çıkılması planlanmaktadır."

Açıklamada, detaylı bilgi almak veya başvuru yapmak isteyenlerin TKDK Siirt İl İrtibat Ofisi'ne gerçekleştirebileceği belirtildi.