Siirt'te Kaçak Akaryakıt Operasyonu: Bin 660 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

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SİİRT'te polis ekipleri tarafından durdurulan kamyonette bin 660 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, kent merkezinde durdurulan bir kamyonette arama yapıldı. Aramada bin 6?6?0 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili S.O. ve B.O. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.