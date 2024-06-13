Siirt'te Kaçak Akaryakıt Operasyonu: Bin 660 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi - Son Dakika
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Siirt'te Kaçak Akaryakıt Operasyonu: Bin 660 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Siirt'te polis ekipleri tarafından durdurulan kamyonette yapılan aramada bin 660 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

13.06.2024 14:06
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SİİRT'te polis ekipleri tarafından durdurulan kamyonette bin 660 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, kent merkezinde durdurulan bir kamyonette arama yapıldı. Aramada bin 6?6?0 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili S.O. ve B.O. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Siirt'te Kaçak Akaryakıt Operasyonu: Bin 660 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'te Kaçak Akaryakıt Operasyonu: Bin 660 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi - Son Dakika
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