Siirt'te Kapanan Köy Yolları Açıldı

Siirt'te kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
SİİRT - Siirt'te kar yağışı nedeniyle kapanan 84 köy ve 4 mezra yolu ekiplerin çalışması ile ulaşıma açıldı.
Kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından Pervari, Baykan, Şirvan ve Eruh ilçelerine bağlı köy yolları ulaşıma kapandı. Bölgede çalışma yürüten İl Özel İdaresi ekiplerince, kapanan 84 köy ve 4 mezra yolları temizlenerek tekrardan ulaşıma açıldı.
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