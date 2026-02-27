Siirt'te Kar Nedeniyle 117 Köy Yolu Kapandı

SİİRT'te gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası 117 köy yolu, ulaşıma kapandı.
Siirt'in ilçelerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışıyla ilçelerden Baykan'da 16, Eruh'ta 30, Pervari'de 30, Şirvan'da 38, Tillo'da 3 köy yolu olmak üzere toplam 117 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,
