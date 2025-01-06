Siirt'te kar yağışı başladı
SİİRT - Siirt il merkezi, Eruh ve Pervari ilçelerinde gece yarısından sonra başlayan kar yağışı, kısa sürede yeri beyaza bürüdü.
Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü kent genelinde etkisini sürdüren soğuk hava akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. İlçelerde cadde, sokaklar, park ve bahçeler beyaza büründü.
Kar yağışını fırsat bilen çocuklar da kartopu oynayarak eğlendi. Yetkililer, sürücüleri kar lastiği ve zincir kullanmaları yönünde uyardı.
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