Siirt'te Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara

Güncel

Siirt'in Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Vali Kemal Kızılkaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın kent genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğini belirtti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde taşımalı eğitime yarın ara verildiğini bildiren Kızılkaya, "Vatandaşlarımızın, sürücülerimizin hava koşullarına uygun olarak trafiğe çıkmaları ve her türlü ihtiyaç halinde 7/24 bizlere 112 Acil Çağrı Merkezi yoluyla ulaşabileceklerini hatırlatmak isterim." ifadesini kullandı.