Siirt'te Kar Yağışı Yolları Kapatıldı

09.03.2026 13:59
Siirt'te kar yağışı nedeniyle 20 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı, ekipler çalışıyor.

Siirt'te kar yağışı nedeniyle 20 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle ilçelerden Şirvan'da 12 ve Pervari'de 8 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.???????

Karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

