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Siirt'in Eruh ilçesinde kardan kapanan köyde rahatsızlanan çift tedavi altına alındı - Son Dakika
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Siirt'in Eruh ilçesinde kardan kapanan köyde rahatsızlanan çift tedavi altına alındı

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Kuşdalı köyünde yaşayan Sati (67) ve eşi Sakine Elçiçek'in (64) rahatsızlanması üzerine, köy yolunun kar nedeniyle kapalı olması üzerine İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının ardından köye ulaşan sağlık ekipleri, Elçiçek çiftini ambulansla hastaneye ulaştırdı.

Siirt\'in Eruh ilçesinde kardan kapanan köyde rahatsızlanan çift tedavi altına alındı
14.01.2024 - 18:07,
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Siirt'in Eruh ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan çift, ekiplerin çalışmasının ardından tedavi altına alındı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Kuşdalı köyünde yaşayan Sati (67) ve eşi Sakine Elçiçek'in (64) rahatsızlanması üzerine yetkililere bilgi verildi.

Köy yolunun kar nedeniyle kapalı olması üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yolun kardan temizlenmesinin ardından köye ulaşan sağlık ekipleri, Elçiçek çiftini ambulansla hastaneye ulaştırdı.

Kaynak: AA
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