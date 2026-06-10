Siirt'te Kaybolan Çoban Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siirt'te Kaybolan Çoban Bulundu

Siirt\'te Kaybolan Çoban Bulundu
10.06.2026 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Metin Dizek, kaybolduğu yerden 8 km uzaqda bitkin halde bulundu ve hastaneye kaldırıldı.

SİİRT'te, dün hayvan otlatırken kaybolan Metin Dizek (33), bu sabah, kaybolduğu alandan 8 kilometre uzaklıkta bitkin halde bulundu.

Şirvan ilçesi Sit Mahallesi kırsalında çobanlık yapan Metin Dizek'ten, dün öğle saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları, kendi imkanlarıyla yaptığı aramalardan sonuç alamayınca akşam, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalara AFAD, jandarma, jandarma asayiş komando timleri, UMKE ekipleri ve güvenlik korucuları katıldı. Günün ilk ışıklarıyla arama faaliyetleri daha da geniş alana yayıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucu, saat 08.00 sıralarında, Metin Dizek, kaybolduğu noktadan yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Bacavan Yaylası'nda bulundu. Bitkin halde olan Dizek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Siirt, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te Kaybolan Çoban Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep’te tekstil fabrikasında yangın Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın
Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası’nda görev alamayacak Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası'nda görev alamayacak
Diyarbakır’da termometreler 40 dereceye yaklaştı Diyarbakır'da termometreler 40 dereceye yaklaştı
Ukrayna’da dron saldırısına uğrayan Türk gemisi, İstanbul Boğazı’ndan geçti Ukrayna'da dron saldırısına uğrayan Türk gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti
ABD alarmda 60 yıl sonra ortaya çıkan parazit bir eyalette daha görüldü ABD alarmda! 60 yıl sonra ortaya çıkan parazit bir eyalette daha görüldü
Feci şekilde can veren 16 yaşındaki gencin son paylaşımı yürek burktu Feci şekilde can veren 16 yaşındaki gencin son paylaşımı yürek burktu

10:32
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
10:19
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
10:05
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
09:57
Fatoş Pınar Türker’den İBB duruşmasında çıplak arama iddiası
Fatoş Pınar Türker'den İBB duruşmasında çıplak arama iddiası
09:52
Altında düşüşün dibi neresi Yeni tahmin geldi
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
08:28
BYD, Türkiye’deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı
BYD, Türkiye'deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 10:46:01. #7.13#
SON DAKİKA: Siirt'te Kaybolan Çoban Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.