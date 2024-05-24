Siirt\'te Kırsal Kalkınma Yatırımları Programı ile 123 Milyon TL Destek Sağlandı

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Siirt'te 2024 yılının ilk 4 ayında Kırsal Kalkınma Yatırımları Programı kapsamında yüzde 50 hibe ile 123 milyon lira tutarında destek sağlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, tarım kenti Siirt'in üreterek büyümeye devam ettiği, üreticilere desteklerin devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, ???????"Arıcılara yönelik 3 milyon lira üst limitli 52 üreticiye 19 bin 145 polen tuzaklı arı kovanı, 52 adet bal süzme makinesi, 52 sır alma tezganı, 22 mobil güneş enerji sistemi, 23 baraka ve karavan dağıtılacak. 3 milyon lira üst limitli 8 sulama projesi, 14 milyon lira üst limitli 3 proje, 9 milyon lira üst limitli nar işleme tesisi projesi, 9 milyon lira üst limitli fıstık işleme tesisi projesi, 14 milyon lira üst limitli tohum eleme tesisi projesi kabul edildi. İlimize, üreticilerimize hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.