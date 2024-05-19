Siirt'te Koruma Altındaki Salep Soğanı Kaçakçısına Yüksek Cezai İşlem - Son Dakika
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Siirt'te Koruma Altındaki Salep Soğanı Kaçakçısına Yüksek Cezai İşlem

Siirt\'te Koruma Altındaki Salep Soğanı Kaçakçısına Yüksek Cezai İşlem

Siirt'te, biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla yapılan çalışmalarda, koruma altındaki salep soğanını kaçak toplayan bir kişi yakalandı. Yapılan aramada ele geçirilen 86 kilogram salep soğanı, endemik bitki türleri arasında yer alıyor ve toplanması yasak. İzinsiz olarak salep soğanı toplayan kişiye, 387 bin 141 lira ceza kesildi.

19.05.2024 16:47
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Siirt'te, koruma altındaki salep soğanını kaçak toplayan kişiye 387 bin 141 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Şefliği ile Şirvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, biyolojik çeşitliliğin tahrip edilmesinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin, yol devriyesi sırasında durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada, endemik bitki türleri arasında bulunan ve toplanması yasak olan 86 kilogram salep soğanı ele geçirildi.

İzinsiz salep soğanı toplayan kişiye, 387 bin 141 bin lira ceza uygulandı.??????????????

Kaynak: AA

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