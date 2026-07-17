Siirt'te Market Yangını - Son Dakika
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Siirt'te Market Yangını

Siirt\'te Market Yangını
17.07.2026 09:32
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Siirt'te bir marketin önünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Siirt'te bir marketin önünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Veyselkarani Mahallesi 1903. Sokak'ta bulunan bir marketin önünde bulunan malzemeler, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların ilk müdahaleyi yaptığı yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangında market önündeki malzemeler zarar gördü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, İtfaiye, Güncel, Siirt, Emlak, Yaşam, Son Dakika

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