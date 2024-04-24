Siirt'te Minibüs ile Otomobil Çarpışması: 7 Yaralı - Son Dakika
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Siirt'te Minibüs ile Otomobil Çarpışması: 7 Yaralı

Siirt\'te Minibüs ile Otomobil Çarpışması: 7 Yaralı

Siirt-Kurtalan kara yolu Üniversite Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, Tahsin A'nın kullandığı otomobil ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs çarpıştı. Kazada, araçlardaki 7 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

24.04.2024 15:18  Güncelleme: 15:19
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Siirt'te minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Tahsin A'nın kullandığı 01 TA 148 plakalı otomobil, Siirt- Kurtalan kara yolu Üniversite Kavşağı'nda karşı yönden gelen ve henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 56 D 0038 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile çarpıştı.

Kazada, araçlardaki 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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