Siirt\'te Minibüs ile Otomobil Çarpışması: 7 Yaralı

Siirt'te minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Tahsin A'nın kullandığı 01 TA 148 plakalı otomobil, Siirt- Kurtalan kara yolu Üniversite Kavşağı'nda karşı yönden gelen ve henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 56 D 0038 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yaralılar, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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