Siirt\'te motosiklet kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

SİİRT'te yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı İlknur Sevcan Özçelik (37), hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan İlknur Sevcan Özçelik'e, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özçelik, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Özçelik'in cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna götürüldü. Sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan İlknur Sevcan Özçelik'in, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli dahiliye doktoru Yavuz Özçelik'in eşi olduğu öğrenildi. (DHA)
ABD Başkanı Joe Biden, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere karşı yaptırımlar içeren bir başkanlık kararnamesini imzaladı. Kararname, bu tür faaliyetlerde bulunan kişilere ve kuruluşlara ekonomik ve siyasi yaptırımlar uygulanmasını öngörüyor.
Orta Doğu'daki gerilimde Türkiye'nin diplomasi trafiği ve bölgede attığı adımlar ABD merkezli Foreign Affairs dergisinde yer aldı. Derginin Orta Doğu'ya ilişkin analizinde Türkiye vurgusu yapılarak, Türkiye'nin bölgede güvenlik mimarisinin oluşturulmasında kilit role sahip olduğuna dikkat çekildi. Dergi, bölgede güvenliğin artırılması için bir "yeniden başlatma anı" yaşanabileceğine yer vererek, "Türkiye gibi bölgesel güçlerle birlikte bu yeniden başlatma anı yakalanmalı." ifadelerini kullandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde uluslararası bir şirkete ait fabrikada işçiler bir şahıs tarafından rehin alındı. Rehin alınan kişilerden birinin doğum günü olması sebebiyle daha önceden hazırlık yapan iş arkadaşları, saldırganlardan doğum günü kutlamak için izin istedi. Saldırganların izin vermesi üzerine fabrika çalışanlarından birinin doğum günü kutlaması yapıldı.
Fransa'da devam çiftçi protestoları sonrası Başbakan Gabriel Attal, çiftçilere 150 milyon avroluk destek içeren yeni tedbirleri açıkladı. Başbakan Gabriel Attal'ın açıklamalarının ardından Genç Çiftçiler Sendikası, çiftçilere yolları kapatma eylemlerini askıya alma çağrısı yaptı.
CHP'nin aday göstermediği Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İYİ Parti'nin CHP'yi "teröre alan açmakla" suçladığı afişleri ilçedeki billboardlarda yayınladığı açıklanmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ataşehir Belediyesi iddiaları yalanlayarak, "Firma tarafından ticari amaçla kiralanan bu LED ekranlarda yayımlanan reklam ve ilanlar üzerinde Belediyemizin bir sorumluluğu ve telkini bulunmamaktadır" dedi.
Yerel seçimlerde CHP'den yeniden aday gösterilmeyen ve duruma tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, DEM Parti'den aday olacağı iddialarına açıklık getirdi. Soyer'in basın danışmanı iddialara ilişkin "Adaylıkla ilgili herhangi bir görüşme yok." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Kahramanlar-48' operasyonunda yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Almanya'da çiftçilerin eylemlerinin ardından toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine Berlin Brandenburg Havalimanı (BER) ve Köln-Bonn Havalimanı dahil 11 havalimanındaki güvenlik personeli de greve gitti, terminaller boş kaldı. Havalimanlarında bin 100 uçuş iptal edildi.
Son Dakika › Güncel › Siirt'te motosiklet kazası: Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?