Siirt\'te motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti

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SİİRT'te, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Nusret Gergef'in (37) hayatını kaybettiği kazanın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 1 Kasım günü 16.00 sıralarında Barış Mahallesi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Nusret Gergef yönetimindeki 56 ABD 462 plakalı motosiklet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 56 KBU 325 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Gergef, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gergef, kurtarılamadı.

Bu arada kazanın çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.