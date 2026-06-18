Siirt'te otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Abdullah Yıldız'ın kullandığı 56 ABF 704 plakalı motosiklet, Siirt- Kurtalan kara yolu Tillo Çevre Yolu Kavşağı'nda Rıdvan Kayar'ın kullandığı 34 MCT 549 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yıldız, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Siirt'te Motosiklet Otomobille Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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