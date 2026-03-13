Siirt'te Öğrencilerden Ramazan Yardımı - Son Dakika
Siirt'te Öğrencilerden Ramazan Yardımı

13.03.2026 12:24
Yunus Emre İlkokulu, ramazan dolayısıyla yardıma muhtaç aileler için gıda kolileri hazırladı.

Siirt'te Yunus Emre İlkokulu'nda öğrenciler, ramazan ayı dolayısıyla mahalledeki dar gelirli aileler için seferber oldu.

"Maarifin Kalbinde Ramazan" temasıyla okulun bulunduğu Yeni Mahalle'deki aileler için başlatılan kampanya kapsamında öğretmen, öğrenci ve velilerin desteğiyle temin edilen temel gıda ürünleri, okulun etkinlik salonunda özenle paketleniyor."

Hazırlanan 120 yardım kolisi, okul idaresi ve öğretmenler tarafından önceden belirlenen ailelere ulaştırılarak, ramazanın paylaşma ve yardımlaşma ruhu yaşatılıyor.

"Temin edilen malzemeleri okulda topladık"

Okul Müdürü Yılmaz Erkan, AA muhabirine, ramazan dolayısıyla okulun koridorlarını ve sınıflarını süslediklerini, bu mübarek ayın manevi atmosferini öğrencilere hissettirmeye çalıştıklarını söyledi.

Ramazanda öğrencilere yardımlaşma bilincini aşılamaya çalıştıklarını ifade eden Erkan, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimizle beraber öğrencilerimiz, velilerine söylemeleri sonucu temin edilen malzemeleri okulda topladık ve gelenek haline getirdiğimiz kolileme işini öğrencilerle birlikte yaptık. Velilerimiz gayet olumlu karşıladı ve ellerinden gelen imkanlar dahilinde yardımda bulundu." dedi."

Öğretmenlerden Gülcan Çeçen Yılmaz da okul idaresinin öncülüğünde öğretmen, öğrenci, veli ve mahalledeki bazı hayırseverlerle ortak paydada buluşarak, bu çalışmayı yaptıklarını belirtti.

"Matematik, Türkçe dersi dışında paylaşmanın önemini de anlatabilmek ve özellikle ramazan ayında insanların ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmesi için çeşitli etkinlikler yapmaya çalıştık. Bunlardan biri de ramazan kolisi hazırlamak oldu." diyen Yılmaz, ramazanın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu öğrencilere aşılamak istediklerini anlattı."

Yılmaz, "Yardıma ihtiyaç duyan insanların, komşularımızın dertleriyle dertlenmemiz, komşuluk ilişkilerimizi daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Sofralarında bir eksik varsa öğrencilerimizle birlikte bunu gidermek için çaba göstermemiz, insanlık adına ortak bir paydada buluşmamız gerekiyor." dedi.

"Öğrencilerimiz büyük emek verdikleri projeyi sahiplendi"

Öğretmen Osman Sayın da öğrencilerinin bu çalışmaya büyük heyecanla katıldığını, her aşamada yer aldığını dile getirdi.

"Maarifin Kalbinde Ramazan" temasıyla ramazan ayının anlam ve önemini okulda da yaşamaya gayret gösterdiklerini söyleyen Sayın, şunları kaydetti:"

"Öğrencilerimizin bu süreç içerisinde aktif rol alacakları projeyi tekrar yürütmek istedik. Öğrencilerimiz büyük emek verdikleri projeyi sahiplendi. Ramazanın yardımlaşma ve dayanışma olduğunu yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini istedik."

Öğrencilerden Sümeyye Aldemir de ailelerinin desteğiyle aldıkları çeşitli gıda ürünlerini okula getirdiklerini belirterek, arkadaşlarıyla ramazanda yardımlaşma ve dayanışma içerisinde bu etkinliği yaptıklarını anlattı.

Hiranur Sultan Bedük ise ramazan öncesinde sınıfları süslediklerini, ramazanda da insanlara destek olduklarını ve bundan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Heyecanla bu çalışmada yer aldığını anlatan öğrenci Furkan Bilal Furat da şunları paylaştı:

"Ramazandan birkaç gün önce sınıfları, koridorları heyecanla süsledik. İçimizi mutluluk sardı. Sonra ramazan başladıktan birkaç gün sonra öğretmenimiz haber verdi. Evdeki veya marketten aldığımız ürünleri okula getirdik ve kolilere yerleştirdik. Yardım kolileri sahiplerine ulaşacağı için çok mutluyuz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Siirt, Son Dakika

SON DAKİKA: Siirt'te Öğrencilerden Ramazan Yardımı
