Siirt'te Okul Güvenliği Artırıldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siirt'te Okul Güvenliği Artırıldı

17.04.2026 18:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt Valiliği, 473 eğitim kurumuna 577 güvenlik personeli görevlendirildi.

Siirt Valiliği, il genelinde okul güvenliğinin artırılmasına yönelik tedbirler kapsamında 473 eğitim kurumunda 577 emniyet ve jandarma personeli görevlendirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, okul güvenliğinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında mevcut uygulamaların ilave önlemlerle daha da güçlendirildiği belirtildi.

Valilikçe "Güvenli Çevre, Huzurlu Eğitim" ve "Çocuklarımız ve Gençlerimizin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması" çerçevesinde, jandarma ve emniyet sorumluluk alanındaki eğitim kurumlarında gerekli güvenlik önlemlerinin titizlikle hayata geçirildiği ifade edilen açıklamada, okul çevrelerinin de düzenli denetlendiği hatırlatıldı.

Bu tedbirlere ilave olarak okulların iç ve dış güvenliği, giriş çıkış düzeni, çevre denetimleri, kamera sistemleri, ziyaretçi uygulamaları, servis güzergahları ve öğrencilerin yoğun bulunduğu alanların yeniden gözden geçirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimizce alınan karar doğrultusunda, Siirt merkez ve 6 ilçedeki tüm okullarda emniyet birimlerine bağlı polis memurları görevlendirilirken, belde ve köy okullarında güvenlik hizmetleri jandarma birimleri tarafından yürütülecektir. Bu uygulama, ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de eğitim kurumları ve çevresinde alınan ve uygulanmakta olan güvenlik tedbirlerinin daha etkin sürdürülmesini kapsamaktadır. Ayrıca ilimiz genelinde risk değerlendirmelerinin güncellenmesi, okul güvenliği uygulamalarının daha etkin hale getirilmesi ve kurumlar arası veri paylaşımı ile koordinasyonun daha da güçlendirilmesi yönünde de gerekli tedbirler alınmıştır."

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Emniyet sorumluluk bölgesinde ilkokul, ortaokul, lise ve özel okullar dahil olmak üzere toplam 177 eğitim kurumunda 199 personel, jandarma sorumluluk bölgesinde ise ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki toplam 296 eğitim kurumunda 378 personel görevlendirilmiştir. İl genelinde bulunan okullarımızda, önleyici kolluk devriyeleri ile güvenli eğitim koordinasyon görevlileri aracılığıyla gerekli güvenlik tedbirleri kesintisiz şekilde uygulanmaktadır. Okullarımızda sürdürülen önleyici güvenlik tedbirleriyle birlikte eğitim kurumlarında güvenliğin en üst düzeyde sağlanması hedeflenmektedir. Evlatlarımızın huzur ve güven içinde eğitim alması, devletimizin en temel önceliklerindendir. Gayemiz, hiçbir anne babanın çocuğunu okula gönderirken endişe taşımamasıdır."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19:01
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor mücadelesi 11'i belli oldu
18:53
Real Madrid'de gidecek ve kalacaklar belli oluyor! Arda Güler detayı dikkat çekti
18:45
İzmir'de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
17:53
Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus'la Polonya'ya gitmiş
17:35
Gülistan Doku'nun acılı ailesinden çarpıcı iddia: Oğlu tecavüz etti, vali üstünü kapattı
17:18
Trump'tan İsrail'e: Lübnan'ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 19:10:57. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.