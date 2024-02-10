Siirt'te terör örgütü propagandası yapan şüphelilerden biri tutuklandı - Son Dakika
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Siirt'te terör örgütü propagandası yapan şüphelilerden biri tutuklandı

Siirt\'te terör örgütü propagandası yapan şüphelilerden biri tutuklandı

Siirt'te terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) şube müdürlüklerinin koordineli çalışmaları sonucu yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve yasak yayınlar ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

10.02.2024 09:49
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Siirt'te terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) şube müdürlüklerinin koordineli çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK/KCK propagandası içeren "yazılama" yapan S.B. ve Y.Ö. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı, aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve yasak yayın ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.B. tutuklandı, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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