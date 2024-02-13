Siirt'te PKK/KCK-PYD/YPG üyesi aranan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Siirt'te PKK/KCK-PYD/YPG üyesi aranan şüpheli tutuklandı

Siirt\'te PKK/KCK-PYD/YPG üyesi aranan şüpheli tutuklandı

Siirt'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye üye olmak suçundan aranan ve sahte kimlikle yakalanan şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aranan şüphelinin kentte olduğu ve sahte kimlikle gizlendiği bilgisini aldı. Düzenlenen operasyon sonucunda şüpheli yakalandı ve adli makamlara sevk edildi. M.E. isimli şüpheli tutuklandı.

13.02.2024 13:19  Güncelleme: 13:32
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Siirt'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG'ye üye olmak suçundan aranan ve sahte kimlikle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye üye olmak suçundan aranan M.E'nin kentte olduğu ve sahte kimlikle gizlendiği bilgisini aldı.

Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen M.E. tutuklandı.

Kaynak: AA

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