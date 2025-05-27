Siirt'te Rüzgar Çatı Savurdu, Yol Kapandı

Siirt'te uçan çatı yolu trafiğe kapattı
SİİRT - Siirt- Eruh kara yolunda şiddetli rüzgar çatıyı savurdu, yol trafiğe kapandı.
Siirt-Eruh kara yolu Botan Ilısu Barajı mevkiinde etkili olan şiddetli rüzgar, yol kenarında bulunan bir bağ evinin çatısını savurarak kara yoluna düşmesine neden oldu. Çatının yola düşmesi sonucu ulaşım aksarken, yol trafiğe kapandı. Çatı yoldan alınarak trafik akışı sağlandı.
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