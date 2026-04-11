Siirt'te Sağanak, Metruk Ev Çöktü

SİİRT'in Baykan ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle metruk ev çöktü. Ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Çukurca köyünde meydana geldi. Bölgede etkili olan sağanak nedeniyle köy içerisindeki kullanılmayan metruk ev çöktü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, ikinci bir çökme riskine karşı evin çevresine emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Enkazın kaldırılması ve bölgedeki riskli yapıların incelenmesi için çalışma başlatıldı.