Siirt\'te Şal Şepik Kumaşı Geleceğe Taşınıyor

Siirt'in Eruh ilçesinde cezaevinden dönüştürülen atölyede dokunan şal şepik kumaşı, kültürel miras taşıyıcısı sanatçıların öncülüğünde geleceğe taşınıyor.
Türk Patent ve Marka Kurumunca 2 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen şal şepik kumaşı, Eruh Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde eski cezaevinde kurulan atölyede 12 usta tarafından 10 tezgahta üretiliyor.
Atölyede görevli usta öğreticilerden Leyla Çekin, Nail Gülhacı ve Yusuf Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye'deki geleneksel sanatları ve sanatçıları desteklemek amacıyla somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarına verilen "sanatçı tanıtma kartı" almaya hak kazandı.
Eruh Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Seyfettin Çelik, AA muhabirine, 2014 yılında 2 ustanın çalıştığı atölyede, şu anda 12 ustanın 10 tezgahta üretim yaptığını söyledi.
Şal şepik kumaşının her geçen gün daha da ilgi gördüğünü vurgulayan Çelik, bu nedenle mevcut atölyenin ihtiyaçları karşılayamadığını ifade etti.
Usta sayısının artırılması hedefleniyor
Yeni bir yerde hizmet vermek için çalışmaların sürdüğünü anlatan Çelik, buna ilişkin GAP Bölge Kalkınma İdaresine proje sunduklarını dile getirdi.
Çelik, proje kapsamında büyük bir kök boya atölyesi kurmayı ve usta sayısını 60'a çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Burada kuracağımız kök boya atölyesiyle sadece Eruh'a değil, bölgeye hizmet etmeyi planlıyoruz. Bölgedeki halı, kilim iplerini kök boyayla burada boyamayı hedefliyoruz. Amacımız Eruh'umuzu bir doğal tekstil merkezi haline getirmektir." dedi.
3 usta öğreticinin sanatçı tanıtma kartı aldığına dikkati çeken Çelik, atölyenin bu kültürel miras taşıyıcılarıyla ilerleyişini daha emin adımlarla sürdüreceğini kaydetti
Atölyede 9 yıldır görev yapan Leyla Çekin de eski ustalardan öğrendiği mesleğini, aldığı kart ile daha da severek yapacağını söyledi.
Çekin, "Devlet büyüklerimizin bu kumaşa değer vermeleri bizi ayrıca gururlandırıyor ve daha çok çalışmaya teşvik ediyor." diye konuştu.
Tiftiğin 11 aşamadan geçtiğini ve ardından tezgahta dokunarak kumaş haline getirildiğini aktaran Çekin, bu kumaştan farklı renklerde ceket, pantolon, yelek, etek, yöresel kıyafetler ile çeşitli aksesuarlar yapıldığını anlattı.
Çekin, hak kazandığı sanatçı kimliğiyle mesleği gelecek nesillere aktarmaya çalışacağına işaret ederek şöyle konuştu:
"Şal şepik, her aşaması çok emek isteyen zor bir kumaş. Emeği çok olduğu kadar değerli bir kumaş. Severek dokuyoruz. Devlet büyüklerimizden de burayı büyütmek için destek bekliyoruz. Gençlerimiz için güzel bir istihdam alanı olur. Sanatçı tanıtma kartı almak bizi gururlandırıyor, mutlu ediyor. Bizi bu işe daha çok teşvik ediyor."
"Mesleğimizi daha da severek yapacağız"
Nail Gülhacı da babasından öğrendiği şal şepik yapımını 9 yıldır atölyede sürdürdüğünü dile getirdi.
Kültürel miras taşıyıcısı kimliğiyle mesleğinin daha da anlam kazandığına vurgu yapan Gülhacı, "Burada sürekli şal şepik üretiyoruz. İl dışına da yurt dışına da gönderiyoruz. Gelen talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Bu kimlik kartını aldık ve bundan sonra mesleğimizi daha da severek yapacağız. Bugüne kadar çok sayıda kursiyer yetiştirdik." ifadelerini kullandı.
Yusuf Yıldırım ise 8 yıldır atölyede görev yaptığını belirterek, sanatçı tanıtma kartı aldığı için çok mutlu olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Siirt'te Şal Şepik Kumaşı Geleceğe Taşınıyor - Son Dakika
Konya'nın Akşehir ilçesinde yapılan operasyonda, otobüs yolcusu H.İ.K'nin üzerinde ve eşyalarında uyuşturucu madde ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme bulundu. Şüpheli, tutuklanarak adliyeye sevk edildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin dünyanın geleceği için, kadınların ve kız çocuklarının güvenli ve sağlıklı bir hayata sahip olması amacıyla elinden gelen tüm gayreti göstereceğini belirterek, "Dünyanın her neresinde olursa olsun mazlumun umudu, mağdurun...
Avrupa Birliği tarafından kabul edilen 'Sport4All' projesiyle ilgili bilgilendirme toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Proje kapsamında, engelli çocuk ve gençlerin takım oyunlarına katılma, arkadaş edinme ve fiziksel aktivitelere katılımda yaşadıkları zorlukların azaltılmasına destek olmak amaçlanıyor. Toplantıya Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, proje ortakları ve basın mensupları katıldı. Proje, paralimpik sporcu yetiştirmeyi hedefleyen 'Sport4All - Herkes için spor' ismiyle Avrupa komisyonu tarafından desteklenmeye hak kazandı.
Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı İshaklı Köyü'nde yaşayan Hanife Kuru'nun 40 yıldır evinin kapısına yol gelmesini beklediği hayali gerçekleşti. Giresun İl Özel İdaresi tarafından yapılan yol çalışmasıyla 40 yıllık ulaşım sorunu sona erdi. Kuru, artık evinden araca binip istediği yere gidebileceğini söyledi.
Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 15 operasyonda toplamda 243 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca, 15 organizatör tutuklandı ve suçtan elde edilen gelirlere el konuldu.
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonda 24 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan A.Y. isimli şahsı çiftlikte saklanırken yakaladı. A.Y., toplamda 19 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi. Operasyon sırasında, A.Y.'nin eşi Ü.Y. da 2 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığı belirlendi ve adli makamlara teslim edildi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın da benzer suçlar konusunda duyarlı olmaları çağrısında bulunarak, dolandırıcılık olaylarına yönelik operasyonların devam edeceğini bildirdi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde araç içerisinde bulunan banka kartını çalan ve karttan 58.300 TL çeken şüpheli, kısa sürede polis tarafından yakalandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma'nın en önemli ihtiyaçlarından biri olan İleri Biyolojik Bandırma Atıksu Arıtma Tesisi yapımının yüzde 44'ünü tamamladı. Hızla devam eden çalışmaların sonunda Bandırma Körfezi eski ihtişamına kavuşacak.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde mazot yüklü kamyon orta refüje devrildi. Sızıntı nedeniyle yol trafiğe bir süre kapatılırken, tankerin olay yerinden vinç yardımı ile kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Sizin düşünceleriniz neler ?