Siirt'te Sanatla Gençlik Projesi

Siirt\'te Sanatla Gençlik Projesi
11.04.2026 18:23
Siirt'te 'Kim Var?' projesi kapsamında müzikal tiyatro ve resim sergisi düzenlendi.

Siirt'te, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Kim Var?" projesi kapsamında müzikal tiyatro düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik kapsamında lise öğrencilerinin hazırladığı resim sergisi ziyaret edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, sanatın milletlerin hafızası, toplumların ruhu ve gençliğin kendini ifade etme biçimi olduğunu söyledi.

Sahne alan öğrencilerin eserlerinin yanı sıra emek, heyecan, umut ve yüreklerini de paylaştığını dile getiren Saz, şöyle konuştu:

"Eğitim yalnızca akademik başarıdan ibaret değildir, aynı zamanda estetik duyarlılık, vicdan, kültür ve medeniyet bilinci kazandırma sürecidir. Bu program, gençlerimizin yeteneklerini keşfetmelerine, özgüven kazanmalarına ve sanat yoluyla kendilerini ifade etmelerine imkan sağlayan çok kıymetli bir çalışmadır. Bizler inanıyoruz ki sanatla yetişen nesiller, daha duyarlı, daha üretken, daha güçlü ve daha bilinçli bir toplumun mimarı olacak."

Etkinlikte Takasbank Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, AK Parti İstanbul Milletvekili, besteci, şair ve piyanist Yücel Arzen Hacıoğulları ile çeşitli marş ve türküleri seslendirdi.

Programa Vali Kemal Kızılkaya, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Şube Müdürü İhsan Yalçınkaya, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te Sanatla Gençlik Projesi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Siirt'te Sanatla Gençlik Projesi - Son Dakika
