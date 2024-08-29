Siirt\'te seyir halindeki motosiklette çıkan yangın polis ekipleri tarafından söndürüldü

Siirt'te seyir halindeyken motosiklette çıkan yangın, polis ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ç.T'nin kullandığı 34 TD 5090 plakalı motosiklet, Siirt- Tillo çevre yolunda henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Sürücü, bunun üzerine yol kenarına çektiği motosikletten indi.
Bu esnada olay yerinden geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve asayiş ekipleri, yangın tüpüyle müdahale ettikleri yangını söndürdü.
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