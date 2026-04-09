Siirt'te 'Sıfır Atık Çalıştayı' düzenlendi

09.04.2026 15:30
SİİRT'te valilik ve Sıfır Atık Vakfı iş birliğiyle 'Sıfır Atık Çalıştayı' düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen 'Türkiye Sıfır Atık Çalıştayları'nın altıncı durağı olan Siirt'te, Siirt Üniversitesi ev sahipliğinde, valilik ve Sıfır Atık Vakfı iş birliğiyle 'Sıfır Atık Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştaya; Sıfır Atık Vakfı Genel Müdürü Mustafa Erdağı, Vali Yardımcısı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Birkan Tatlısöz, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şanverdi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Raci Bülbül, kurum amirleri ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

'İSRAFI AZALTAN ÇALIŞMALARI DEVREYE ALMAK İSTİYORUZ'

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Sıfır Atık Vakfı Genel Müdürü Mustafa Erdağı, israfı azaltan çalışmaların devreye alınmasını istediklerini belirterek, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin 2023 yılında önderliğiyle kurulan; Vakıf Başkanımız Samet Ağarbaş'ın da çalışmalarıyla, ekibiyle birlikte yürüttüğümüz ulusal ve uluslararası taraftaki çalışmaların ulusal taraftaki Sıfır Atık Çalıştayları için bir aradayız. Tabii Siirt'in bizim için, vakfımız için ayrıca bir önemi de var. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin 28 Nisan'da ilimizde yapılacak sonuç konferansına katılacak olması, bizde ayrıca bir heyecan vesilesi. Çalıştaylarımızın altıncısını düzenliyoruz. Emine Erdoğan Hanımefendi'yi ilk defa konferansımızda ağırlayacağız bu formatımızda. İnşallah buradan güzel çalışmalarla Siirt'imize, ilimize kıymetli projeler ve iyi uygulamalar kazandıracağımıza inanıyoruz. Tabii burada bunların hayata geçmesi için sizlerin emekleri, sizlerin katkıları oldukça önemli. Sayın Valimizin koordinasyonunda, kurumlarımızın ve diğer katılımcıların gayretleriyle daha güzel çalışmaları bir araya getirerek, daha sürdürülebilir, daha çevreye duyarlı ve israfı azaltan çalışmaları devreye almak istiyoruz" dedi.

'MESELEMİZ SADECE ÇÖP TOPLAMAK DEĞİL'

Vali Yardımcısı Rabia Naçar Çanakcıoğlu ise konuşmasında sıfır atık yaklaşımının bir yaşam kültürü haline gelmesi gerektiğini belirterek, "Meselemiz artık sadece çöp toplamak değil, meselemiz kaynaklarımızı korumak ve doğayla barışık bir yaşam kültürü inşa etmektir. Değerli katılımcılar, günümüzde çevre sorunları artık sadece yerel değil, küresel bir boyut kazanmıştır. İklim değişikliği, su kaynaklarının azalması, atık yönetimi ve biyolojik çeşitliliğin korunması gibi başlıklar insanlığın ortak sorumluluğu haline gelmiştir. Bu noktada sıfır atık yaklaşımı yalnızca bir çevre politikası değil, aynı zamanda bir yaşam ve bir kalkınma vizyonudur" diye konuştu.

'KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANILMASI AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR'

Çanakcıoğlu, çalıştaydan çıkacak sonuç bildirgesinin kent için önemli olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bugün burada oluşturulan 14 tematik masa, bu vizyonun ne kadar kapsamlı ve bütüncül bir şekilde ele alındığını açıkça göstermektedir. İklim, su yönetimi, denizler ve kıyılar, gıda döngüsü, plastik ve ambalaj, tekstil ve tüketim alışkanlıkları, enerji ve ulaşım dönüşümü, sanayi ve ekonomi, kamusal alanlar, turizm, eğitim, yönetim ve finansman gibi birbirinden kritik alanlarda yapılacak istişarelerin son derece değerli çıktılar üreteceğine inanıyorum. Çünkü biliyoruz ki sürdürülebilir bir gelecek ancak birlikte düşünerek, birlikte üreterek ve birlikte sorumluluk alarak mümkündür. Sıfır atık yaklaşımı kaynakların verimli kullanılması, israfın önlenmesi ve doğaya saygılı bir yaşamın benimsenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Buradan çıkacak sonuçların uygulanabilir, sürdürülebilir ve yol gösterici olması en büyük temennimizdir. Valilik olarak bizler bu çalıştaydan çıkacak sonuç bildirgesini sadece bir kağıt parçası olarak görmüyoruz. Buradan çıkacak her sonuç, Siirt'in yerel yönetim stratejisinde ve çevre politikalarında bizlere rehberlik edecektir."

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: DHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 16:12:57. #.0.4#
