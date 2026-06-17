Siirt'te Suç Operasyonları: 8 Tutuklama - Son Dakika
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Siirt'te Suç Operasyonları: 8 Tutuklama

17.06.2026 15:30
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Siirt'te çeşitli suçlarla ilgili düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli tutuklandı, çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Siirt'te çeşitli suçlara yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce ekipleri, çeşitli suçların önlenmesine yönelik 20 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında çalışma yaptı.

Kasten öldürme olayının aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalarda şüphelilere ait adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, 19 uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucunun önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda ise 1 kilo 345 gram uyuşturucu ve uyarıcı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 675 lira ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, 14 bin 600 paket kaçak sigara, 11 gümrük kaçağı cep telefonu, 48 elektronik sigara, 2 bin 200 makaron, çeşitli elektronik eşyalar, 2 tarihi eser ve 12 kopya düzeneği ele geçirildi.

Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 3 kişi yakalandı.

Yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarda 7 kişi hakkında işlem yapıldı. Yaklaşık 120 milyon lira tutarındaki suç gelirinin banka ve kripto varlık hesapları üzerinden aklandığı tespit edildi.

Rutin denetim ve uygulamalarda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüphelinin 8'i sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Siirt, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te Suç Operasyonları: 8 Tutuklama - Son Dakika

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