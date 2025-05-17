Siirt'te Tarım Aracı Kazası - Son Dakika
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Siirt'te Tarım Aracı Kazası

Siirt'te hafif ticari araç, patpatın sürücüsüne çarptı. Sürücü yaralandı, sağlık durumu iyi.

17.05.2025 13:20
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SİİRT'te, hafif ticari aracın çarptığı tarım aracı patpatın sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Siirt- Şirvan kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Serhat Ş. yönetimindeki patpat olarak tabir edilen tarım aracına arkadan çarptı. Kazada Serhat Ş. hafif yalandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Serhat Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Serhat Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olay yerinde başka kazaların yaşanmaması için önlem alırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: DHA

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