Siirt\'te Temizlik: 2 Kamyon Çöp Çıkarıldı

Siirt Belediyesi ekiplerince temizlenen bir evde 2 kamyon çöp çıkarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, belediyenin ihbar hattına yapılan şikayet üzerine, Bahçelievler Mahallesi Cumhur Poturnak Caddesi'ndeki iki katlı bir evde temizlik ve ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Evden yaklaşık 2 kamyon çöp çıkarılarak temizlik ve gerekli ilaçlama yapıldı???????.