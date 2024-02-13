Siirt\'te Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

CHP'nin İstanbul ilçe adayları belli oldu

CHP'de İstanbul ilçe adaylarının tanıtımı için düzenlenen toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a hizmet için tam yol ileri dedi. CHP lideri Özgür Özel'in toplantıya katılmaması dikkat çekti. İmamoğlu, salondan gelen protesto seslerine karşılık olarak CHP kürsüsüne saygı duyulması gerektiğini belirtti. Toplantıda CHP İstanbul Belediye Başkan Adayları da açıklandı.