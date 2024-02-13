Siirt'te Terör Örgütü Üyesi Yakalandı - Son Dakika
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Siirt'te Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

Siirt\'te Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

Siirt'te terör örgütü üyesi suçlamasıyla aranan M.E., saklandığı adreste sahte kimlikle yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.E.'nin saklandığı adresi tespit ederek operasyon düzenledi. Yakalanan M.E. tutuklandı.

13.02.2024 11:26  Güncelleme: 11:28
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SİİRT'te terör örgütü üyesi suçlamasıyla aranan M.E., saklandığı adreste sahte kimlikle yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'PKK/KCK ve YPG/PYD silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan M.E.'nin saklandığı adresi tespit etti. Harekete geçen ekipler, adrese operasyon düzenledi. M.E. sahte kimlikle yakalandı. Gözaltına alınan M.E. işlemleri sonrası tutuklandı.

Kaynak: DHA

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