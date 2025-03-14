Siirt'te 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hastanede görev yapan sağlık çalışanlarına karanfil verildi.
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, hastanenin poliklinik ve idari birimlerini ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının bu anlamlı gününü kutladı.
Sağlık çalışanlarına çiçek veren yöneticiler, sağlık camiasına çalışmalarında başarı diledi.
Son Dakika › Güncel › Siirt'te Tıp Bayramı'nda Sağlık Çalışanlarına Karanfil - Son Dakika
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