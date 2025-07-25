Siirt'te pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 23 ABN 981 plakalı pikap ile 34 MMY 759 plakalı otomobil, merkez Doğan Mahallesi kavşağında çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Siirt'te Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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