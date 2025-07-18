Siirt'te aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
Ali E'nin kullandığı 06 BFP 504 plakalı hafif ticari araç, Siirt- Kurtalan yolu havalimanı kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.???????
Son Dakika › Güncel › Siirt'te Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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