Siirt'te Uçurumdan Düşen Araçta 1 Ölü, 1 Yaralı
Siirt'te Uçurumdan Düşen Araçta 1 Ölü, 1 Yaralı

Siirt\'te Uçurumdan Düşen Araçta 1 Ölü, 1 Yaralı
28.02.2026 20:57
Siirt'in Şirvan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

E.G'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, ilçenin kırsal Bağcılar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, otomobilde bulunan Rahime P'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Araçta sıkışan sürücü, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Otomobil, Güncel, Şirvan, Siirt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te Uçurumdan Düşen Araçta 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

SON DAKİKA: Siirt'te Uçurumdan Düşen Araçta 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
