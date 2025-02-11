Siirt\'te Yangın: Mahsur Kalanlar Tahliye Ediliyor

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen apartman sakinleri itfaiye merdivenleri ve nakliye asansörleriyle tahliye ediliyor.

Garzan Mahallesi Kervan Caddesi'ndeki 10 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Oluşan duman nedeniyle bina sakinleri bulundukları dairelerde mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile yangına müdahale sürerken binada mahsur kalanlar da itfaiye merdivenleri ve nakliye asansörleriyle pencere ve balkonlardan tahliye ediliyor.

Öte yandan Siirt Valisi Kemal Kızılkaya ve Kurtalan Kaymakamı Samet Serin de olay yerine gelerek yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.