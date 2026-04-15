Siirt\'te Yangın Çıkan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Siirt'te seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Mahmut G.'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, merkeze bağlı Kalender köyü yakınlarında seyir halindeyken alev aldı.
Durumu fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek araçtaki eşi ve 2 çocuğunu dışarı çıkardı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
